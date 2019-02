Proponen cuatro fases para la crisis de Venezuela

Montevideo, Uruguay.- El canciller de México, Marcelo Ebrard, y su par uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, así como representantes de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) propusieron el llamado Mecanismo de Montevideo como una alternativa para lograr la estabilidad donde el diálogo es el protagonista, como propuesta para salir de la crisis de Venezuela.

Los países firmantes proponen establecer un proceso que se desarrollará en cuatro fases, durante un periodo razonable y previamente acordado por los actores venezolanos

Primera fase, se busca establecer el diálogo inmediato con la generación de condiciones para el contacto directo entre los actores involucrados, al amparo de un ambiente de seguridad.

En el siguiente fase se quiere abrir una negociación con base a resultados de la fase de dialogo a las contrapartes, se busca un punto en común en las aéreas de oportunidad la suavización de posiciones e identificación de acuerdos potenciales.

Tercera fase, se busca sellar los compromisos que implican la construcción y suscripción de acuerdos a partir de los resultados de la fase de negociación, con características y temporalidad previamente establecidas, en la tercera fase.

Mientras tanto la última fase, se busca implementar la materialización de los compromisos asumidos en la fase previa, con el acompañamiento internacional.

Invitarán a Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana, y a los excancilleres de Uruguay y México, Enrique Iglesias y Bernardo Sepúlveda, así como un alto representante de Caricom en caso de que acepten iniciar el diálogo para garantizar una solución pacífica, los países suscriptores del Mecanismo de Montevideo para que acompañen la iniciativa.

Este mecanismo es la propuesta que vamos a sostener y compartir con la Unión Europea. No creo que haya nadie que pueda sostener que no hay que comunicarse, porque si no hay comunicación entre las partes no se puede hacer nada”, manifestó Marcelo Ebrard.