¿Qué es la independencia económica y cómo lograrla?

Ciudad de México.- Ahora bien, tal vez te preguntes: ¿Realmente está a mi alcance la independencia económica? La respuesta es sí, siempre y cuando elijas un negocio o un sistema rentable y tomes medidas concretas. De eso hablaremos a continuación.

Actividades que permiten obtener ingresos pasivos

Lo primero que debes entender es que la libertad financiera está directamente relacionada con tu capacidad para generar ganancias aun cuando no estás laborando, también conocidas como ingresos pasivos. La persona que es independiente desde el punto de vista económico es su propio jefe y no recibe un sueldo fijo por cierta cantidad de horas de trabajo.



Esta clase de ingresos pueden ser de origen financiero, es decir, inversiones que multiplican tus ahorros, o provenir de un mecanismo que produzca dinero de forma automática, ya sea mediante la venta de un producto o la contratación de un servicio.



Para ayudarte a entender mejor sobre el tema e inspirarte a lograr la libertad financiera, te presentamos algunos formas de generar ingresos pasivos:

Obtener beneficios de los intereses de tu cuenta bancaria de ahorros.

Recibir regalías de una canción o un libro de tu autoría.

Recoger las ganancias de las ventas en máquinas expendedoras.

Poner a la renta un inmueble o cualquier otra propiedad.

Diseñar y vender tu propio curso en línea.

Desarrollar un software para venderlo a través de tu propio sitio web o por medio de las tiendas de aplicaciones.

Promocionar los productos de terceros desde tu página de internet a cambio de una comisión por cada venta.

Producir contenido en línea que puedas monetizar mediante la colocación de anuncios publicitarios.

Montar una tienda online que procese las ventas y los pedidos de forma automática.

¿Qué acciones te ayudarán a obtener la libertad financiera?

Si bien no existe una fórmula sencilla e infalible para conseguir la independencia económica (de otra manera, todo mundo lo lograría) seguir las siguientes recomendaciones, sin duda, te acercará a tu objetivo.

Guarda todo el dinero que puedas

El hábito de ahorrar debe pasar a formar parte de tu vida, no se trata de una medida opcional. Para que nada te impida hacerlo, guarda una parte de tus ingresos cada vez que cobres. No tiene que ser mucho si la ganancia no es muy alta, pero si debe de ser siempre.



Deposita tus ahorros en una cuenta distinta a la que empleada para los fondos del negocio y resiste la tentación a utilizarlo para tus gastos habituales.

Busca la manera de generar más ganancias

Generar un ingreso pasivo puede requerir, al principio, de una importante inversión de dinero. Por lo tanto, no deberías abandonar tu empleo actual hasta disponer de los recursos necesarios para poner tu negocio en marcha y sobrevivir durante las semanas iniciales.



Para no posponer demasiado tu sueño de alcanzar la libertad financiera, busca manera de producir dinero extra. De vez en cuando, podrías quedarte a trabajar después de la jornada normal, ofrecerte a cubrir ciertos turnos o buscar un ascenso. Incluso podrías aceptar un empleo mejor pagado. Pero no olvides que se trata de una medida temporal que te llevará a alcanzar tu objetivo principal.

Simplifica y mantén tú mismo nivel de vida

Analiza todos tus gastos y compras mensuales. ¿Habrá productos o servicios de los que puedas prescindir? ¿Existirán alternativas más baratas? Recuerda que, cuanto más ahorres, más cerca estarás de cumplir tu meta.



Una vez que hayas logrado vivir solo con lo realmente necesario, debes ser estricto contigo mismo. No vuelvas a gastar más de la cuenta hasta que seas financieramente independiente. Y si actualmente tienes deudas, debes pagarlas cuanto antes y no contraer ni una más.

Invierte en capacitación

Cuantas más habilidades y aptitudes tengas, más grandes serán tus posibilidades de vivir de tus ingresos y de incrementar tus ganancias.



Por lo tanto, es esencial invertir tiempo, y quizá dinero, en tu propia formación. Para ello, puedes suscribirte a un curso en línea, tomar clases en una escuela, asistir a una conferencia o comprar un libro.

Comienza a trabajar en tu proyecto desde ahora

Probablemente, en este momento, no tengas los recursos ni la liquidez financiera para montar un sistema o negocio. Pero eso no significa que no puedas comenzar a construir un ingreso pasivo.



Puedes apartar un rato todos los días a investigar sobre la actividad a la que piensas dedicarte. Intenta determinar a cuánto asciende la inversión inicial y qué pasos tienes que dar para implementar tu idea. De esta manera, todas tus decisiones estarán bien encaminadas.



La independencia económica está a tu alcance. Así que manos a la obra.