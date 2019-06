"Mi opinión es que la Refinería de Dos Bocas no se va a hacer": Barclays

Ciudad de México.- Por la complejidad en la construcción, así como los tiempos de entrega en tres años, la refinería en Dos Bocas, Tabasco, no se va a construir, refirió Marco Oviedo, jefe de investigación económica para América Latina de Barclays. Sus palabras fueron:

Desde mi punto de vista la refinería no se va a hacer, porque técnicamente no están las condiciones que el gobierno está demandando, tendría que ser o una refinería más chica o con menos complejidad, lo cual tampoco serviría porque creo que la idea es procesar crudo pesado y no dan los tiempos, en tres años nadie construye una refinería”.