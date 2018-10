¿Sabe por qué su tarjeta de crédito fue rechazada?

Estado de México.- Para muchos mexicanos, es complicado hacer rendir su dinero para vivir y a la vez cumplir con las obligaciones monetarias que se tienen, por eso una solución que se presenta es acudir a un banco a pedir un crédito y correr el riesgo de que el mismo sea rechazado.

Gerardo Obregón, director general de Prestadero, señala que la mayoría de las instituciones financieras al momento de negar un crédito únicamente informan al usuario que no le han otorgado la tarjeta sin explicar las razones por las que esta fue denegada.

Score insuficiente

Todas las instituciones otorgantes de crédito pueden ver el puntaje que otorga el Buró de Crédito cuando se consulta el historial. El score bajo es consecuencia de otros factores, como: por pagos atrasados en los créditos; falla en los pagos irregulares, y poca antigüedad del historial.

Muchas consultas del historial

Solicitar un crédito en distintas instituciones al mismo tiempo es un riesgo, por lo general suele ser síntoma de una persona que no tiene dinero y está desesperada por conseguir un crédito para cubrir sus compromisos, o bien que puede tratarse de un fraude.

Poca antigüedad de su historial

Cada institución determina el tiempo que el usuario tenga de buen historial en Buró de Crédito, ya que le refleja su responsabilidad y capacidad de pago ante sus compromisos adquiridos.

Pagos irregulares

Si el usuario comete atrasos constantemente y luego se regulariza, este es otro motivo de rechazo, ya que los pagos irregulares suelen anticipar que en cualquier momento el solicitante va a dejar de pagar el crédito, indica Obregón.

Ingresos insuficientes

Otra razón por la cual se rechazan los créditos es porque la persona a pesar de tener buen historial no cuenta con ingresos suficientes para asumir la deuda, pues tiene demasiados compromisos que tal vez no le alcanza su salario o ingresos para pagar el crédito que está solicitando.

La Falta de comprobantes de ingresos

La falta de comprobantes de ingresos es otra causa, si bien pueden recibir declaraciones fiscales y cartas patronales, pero lo que realmente toman en cuenta como testigo de los ingresos son los flujos de efectivo en la cuenta bancaria.

Falta de un aval

Para créditos de mayores montos y plazos, las instituciones suelen exigir un aval, por lo que sería bueno contar con al menos una persona con propiedad que sepa que el solicitante es persona responsable con sus pagos.

Desempleo

Este es un factor determinante para otorgar el crédito, si se encuentra sin empleo el solicitante seguramente no le otorgarán el crédito.

¿Qué hacer al respecto?

Es de suma importancia, que los usuarios conozcan a fondo todo lo que conlleva el poder adquirir un crédito y así al final de cuenta sepan el porqué de la negación del mismo.

Si en dado caso, tiene uno o más cuentas de crédito es importante llevar un control respecto a los pagos, ya que debido a ello se tienen más oportunidades para contar con otros más cuando usted lo desee. Pues el contar con un crédito es una gran ventaja, ya que siempre estará a su mano para cuando lo disponga.

¿Cuál es la ventaja de contar con un crédito?

Todas las personas en algún momento se han enfrentado a una crisis económica y no saben que hacer al respecto para salir del problema, el contar con un crédito es de gran ventaja para poder utilizarlo en ocasiones como esta y así quitarse un gran peso de encima. En estos tiempos son accesibles a cualquier tipo de persona, no se tiene que ser un empresario para que le otorguen un préstamo, puede ser independiente o particular y siempre va a existir una opción que se adecue a sus necesidades.