Senasica descarta que haya un riesgo fitosanitario por recorte presupuestal

Ciudad de México.- Javier Trujillo, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), comentó que después de que miembros de la iniciativa privada expresaran preocupación por el tema fitosanitario en México tras el recorte de 9 por ciento en el Programa de Sanidad e Inocuidad Alimentaria establecido en el proyecto de presupuesto, aseguró que no hay ningún riesgo latente.

Hoy mismo tenemos un evento de mosca mediterránea en Manzanillo, costó 40 millones de pesos resolverlo y es un dinero que no está en el presupuesto, pero para esos temas el Gobierno federal no va a escatimar, sea establecido en el PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) o no, entonces esos temas siempre van a tener suficiencia en personal, en logística, en combustibles, en vehículos, eso no va a estar arriesgado como lo afirma, en este caso, Bosco de la Vega en el CNA”, especificó Trujillo.