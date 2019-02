Sonora sigue incrementando su deuda por no ajustarse al presupuesto

Ciudad Obregón, Sonora. - La entidad se mantiene con una calificación de HR A en su nivel de deuda debido a que no ha logrado alcanzar un equilibrio en sus finanzas públicas, contrario a ello, destacando que dentro del presupuesto fiscal 2018 solicitó un recurso por 5 mil 500 millones de pesos para saldar deudas a corto plazo.

De acuerdo con el reporte Evolución de las calificaciones subnacionales 2018 de HR Ratings, la nota crediticia de Sonora se mantuvo en HR A, debido al nulo comportamiento del balance primario del Estado, lo cual no se ha visto reflejado en la disminución de sus principales métricas de endeudamiento.

Germán Palafox Moyers, investigador de Economía en la Universidad de Sonora (Unison), menciona que el Estado no logró despuntar principalmente porque no se ajustaron al presupuesto y el Estado siguió incrementando la deuda, desconociendo si no contaban con un fondo de liquidez adecuado para solventar gastos y compromisos financieros, manteniéndose entre los cuatro Estados con mayor deuda a nivel nacional, además de que la solicitud de los cinco mil millones de pesos que pidió el Gobierno Estatal impactó negativamente para mantener un equilibrio en las finanzas públicas.

La evolución de la deuda pública percápita coloca a Sonora entre los 5 Estados con mayor deuda del período 2000-2010-2017 una muy difícil situación”, añadió.

Melina Ramírez, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), al corte de noviembre de 2018 previo a la presentación del paquete fiscal 2019, detallaba que el Sonora aumentó su deuda pública además de contratar cada vez más cantidad a corto plazo ejerciendo presión en las finanzas, lo que ha generado un crecimiento lento y por debajo del promedio nacional, sin embargo, no ha bajado a los rubros negativos.

Asimismo, el Servicio de la Deuda y Pago de Inversión (SDPI), destaca que el Estado que presentó mayor variación anual a la alza fue Sonora en un 102.7 por ciento al corte del 2017 a pesar de la regulación mediante la Ley de Disciplina Financiera evidenciando que no han sido suficiente esas estrategias para recuperar la estabilidad económica.

Además, el portal México ¿Cómo Vamos?, da a conocer en su semáforo estatal que la deuda pública no cumple con la meta establecida de deuda de pasar de 5.2 por ciento a 4 por ciento anual (2017-2018).

Por su parte, la calificadora Moody’s, el déficit financiero de Sonora hubiera bajado a -1.5 por ciento al cierre del 2018 con referencia al -2.3 por ciento en el 2017, sin embargo, el déficit pudiera ampliarse en el 2019, por lo que se estima que éste se podría mantendrá por debajo de los -4 a -5 por ciento reportados en el 2015-2016 siempre y cuando logre estabilizar la solicitud de deuda a corto plazo.