¡Álbum en camino! Katy Perry lanzará 'Smile' en agosto y este será su quinto disco

Estados Unidos.- La cantante estadounidense Katy Perry, es una de las más reconocidas artistas a nivel mundial, tiene un gran impacto en las generaciones jóvenes y quien recientemente atravesó por un duro e inesperado divorcio lo cual, la llevó a una gran depresión. Afortunadamente la artista regresó mejor que nunca y está en espera de su primer bebé junto a Orlando Bloom.

Katy decidió lanzar su quinto álbum discográfico títulado Smile y este, saldrá al estreno el próximo 14 de agosto. La cantante compartió que la canción Smile, la compuso mientras pasaba uno de los más oscuros momentos de su vida ya que esta composición se estrenó en todas las plataformas de streaming este viernes.

Ni siquiera me podía imaginar viviendo", se sinceró, antes de agregar sobre todo el proceso: "Ahora he llegado a esta luz al final del túnel, lo que significa que voy a vivir. Y no sólo eso, voy a traer vida al mundo. Así que de momento esto ha acabado en un buen lugar", comentó la cantante.

En los últimos meses, Katy ha lanzado las canciones Daisies, Never Really Over y Harleys in Hawaii, las cuales también forman parte de tan esperado álbum. Su segundo álbum, Teenage Dream, lanzado en el 2010, igualó el récord de Michael Jackson al obtener cinco números 1 en listas de su país, mientras que su tercer disco llamado Prism, la hizo acreedora artista femenina que más discos vendió en 2013.

Fuente: Informador.mx