¿Sin trabajo? Mariah Carey anuncia el lanzamiento de su nuevo libro donde relata su vida

Estados Unidos.- La pandemia ocasionada por el virus Covid-19 frenó de un momento a otro las vidas de las personas, algunos se encuentran luchando por sobrevivir, otros cómodamente trabajan desde casa e inlcuso, algunos no se preocuparon de absolutamente nada. Mariah Carey, aprovechó su tiempo libre para finalmente terminar su libro The meaning of Mariah Carey.

El libro estará lleno de sus memorias, recuerdos, luchas personales, éxitos, fracasos, traumas y sueños que contribuyeron a formar la Mariah que hoy en día conocemos. La cantante hizo hincapié que su nuevo escrito es sin filtro, pues quiere transmitir de forma transparente su esencia, algo que no podría hacer en entrevistas o artículos de revista.

Mariah comento, que nunca antes tuvo la oportunidad de expresarse de esta manera y ha catalogado la experiencia como algo increíblemente difícil, humilde y un proceso de curación. Pues recordemos que la interprete de All i want for christmas is you, ha sido catalogada como una artista polémica y querida por los norteamericanos y las personas alrededor del mundo, este nuevo proyecto le dará la oportunidad de aclarar, corregir y compartir momentos de su vida personal y pública.

Fuente: La Botana