¡Siguen los problemas! Hijo de 'El Loco' Valdés lanza nuevo ataque contra su sobrino

Ciudad de México.- La discordia permea dentro de la familia Valdés, específicamente entre el actor mexicano, Marcos Valdés, y su sobrino Iván, así se confirmó en una reciente entrevista para De Primera Mano.

Durante esta plática, Marco manifestó su molestia luego de que Iván lo acusara de colgarse de la fama de su padre, Manuel 'El Loco' Valdés, hecho que volvió a desmentir de forma categórica.

Esto me lo dijo mi hermano Manuel, tú nomás diles que investiguen quién es ese cuate, el único que les digo, ¿cuándo me has visto colgarme del nombre de mi papá?", indicó el artista.