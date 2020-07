En medio del encierro, Regina Murguía le dedica romántico mensaje a su novio

View this post on Instagram

LUNES DE RENACIMIENTO ud83dude4cud83cudffcud83eudd8b Hay du00edas que uno siente que no ve la salida, pierdes el empuje y la motivaciu00f3n, pero hay du00edas en donde vuelve la fuerza y literalmente renaces, revives, resurges!!!! Y hoy lunes me parece buen du00eda para ponernos metas y sentir ese empuje que viene de adentro e ir por esas cosas que siempre dejas para despuu00e9s o no quieres enfrentar porque es mu00e1s fu00e1cil quedarte en lo conocido o cu00f3modo, es momento para cumplirnos y sentir satisfacciu00f3n con uno mismo! Cuu00e9ntenme que o como se motivan?!? FELIZ LUNES #seguimosencasa #animo #loveyourself #beYOUtiful #luz #amor #cambio #evolucion #motivacion