"Le lavaron el cerebro": Niegan que Héctor Parra, exgalán de Televisa, haya abusado de su hija

Ciudad de México.- La amiga del actor Héctor Parra, Verónica Gutiérrez, brindó una entrevista exclusiva al programa Ventaneando para salir en defensa del exgalán de Televisa luego de que Ginny Hoffman lo acusara de abusar a su hija Alexa.

A través de una videollamada, Verónica aseguró que ella fue testigo de lo mucho que Héctor cuidaba a Alexa y señaló que el actor jamás podría haberle hecho daño a su hija.

También lee: Tras traicionar a TV Azteca, exconductor de 'Ventaneando' sería vetado de Televisa por humillar a Galilea

Alexa se desvivía por su papá, yo no sé en qué momento le lavaron el cerebro, no sé qué tanto le habrán dicho de su papá, que desafortunadamente ya no tiene relación con ella", comentó.