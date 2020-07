A 10 años de su fallecimiento, Olga María recuerda a su madre Olga Guillot

Ciudad de México.- La cantante, Olga María, mediante una entrevista para TV Notas, recordó a su madre, Olga Guillot, a 10 años de su sensible fallecimiento, por lo que se le realizó una misa en su honor como cada año.

Es un dolor que nunca se va, el dolor de la perdida de la madre es un dolor que va permanecer siempre, pero uno aprende a vivir y a caminar con el. A veces por detalles, lugares, por cosas que uno ve viene una oleada de nostalgia y lo mejor es no luchar contra ello, sino dejar que este sin que te devaste porque es algo que no se va”, aseveró.

Cabe mencionar que Guillot fue un figura importante en la música y en el cine, por lo que algunos medios también se tomaron el tiempo para honrar su memoria.

Por otra parte, señaló que ella sigue escuchando la música de su madre, con el fin de sentir que sigue estando cerca de ella, pues estos 10 años no han sido nada fáciles.

Claro, constantemente, yo me crié con su música, en YouTube, Spotify y todas las plataformas digitales de música, esta todo lo que grabo y yo me he encontrado con cosas que yo no conocía", finalizó.