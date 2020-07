2020: el regreso de los clásicos a la cima del entretenimiento

Ciudad de México.- Juegos y plataformas de entretenimiento simples y enfocadas a facilitar la diversión de sus usuarios están ganando un lugar privilegiado dentro de un plano actual donde las descargas infinitas, temáticas complicadas y reglas confusas se han convertido en una constante.

Entretenimiento de calidad y sin complicaciones

A través del tiempo, el mundo del entretenimiento se ha apoyado del uso de reglas simples y un enfoque en la calidad de su contenido para llegar a todos los rincones del mundo y sobrevivir al paso del tiempo.

Un ejemplo de ello son los juegos de cartas y de mesa que han recibido diversas adaptaciones en sus formatos para convertirse en algunos de los más populares durante siglos. Juegos de mesa como Ajedrez, Buscaminas o Monopoly han sido llevados a medios digitales para mantenerse entre los favoritos de millones de personas alrededor de todo el mundo. De la misma forma, juegos de cartas como UNO, Póquer o Blackjack también han adaptado su contenido hacia nuevas plataformas para conquistar a nuevas audiencias mucho tiempo después de que estos fueron jugados por primera vez.

Con respecto a estos dos últimos, las múltiples plataformas de casino online que existen en la actualidad se han convertido en una constante de innovación para mantener vivos a los juegos clásicos, ya que además de juegos de cartas ofrecen máquinas tragamonedas y juegos como ruleta incluso con versiones en vivo, aprovechando la sencillez de sus reglas y los desarrollos tecnológicos que existen en la actualidad.

Entretenimiento sencillo y al grano también en los videojuegos

La industria de los videojuegos es otra en la cual la diversión simple se ha convertido en un destaque en medio de estrategias complicadas y descargas que parecen infinitas. Si bien, juegos como Free Fire, Call of Duty, The Elder Scrolls V: Skyrim, o League of Legends se han ganado una gran audiencia en los últimos años, la misma complejidad de sus historias y constante adición de contenido ha logrado que sus jugadores necesiten tener una gran cantidad de conocimiento sobre sus historias y modos de juego para poder tener una experiencia de entretenimiento clara y satisfactoria.

De esta forma, la simplicidad y el entretenimiento puro se han hecho acreedores a un nuevo reconocimiento en medio de una ola de juegos como los previamente mencionados, ya que en los DICE Awards 2020 los elegidos como juego y personaje del año fueron para Untitled Goose Game y el ganso que esta historia tiene como protagonista. Al poner al jugador al mando de un ave ruidosa que hace travesuras dentro de una granja, este videojuego independiente se llevó el triunfo y los aplausos por encima de elaboradas producciones como Death Stranding, del afamado creador Hideo Kojima.

La apuesta por el entretenimiento simple y de calidad es cada vez más notable, ya que va en contra de la tendencia actual de desarrollar juegos, plataformas de entretenimiento y formatos de contenido que obligan a sus usuarios a enfrentar una elevada curva de aprendizaje cuando se acercan a ellos por primera vez. La tecnología sigue avanzando cada día y los juegos clásicos que se han ganado un lugar entre los favoritos del público por generaciones continúan reinventándose para llegar a nuevas audiencias en todo el mundo.