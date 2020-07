Actor de Televisa defiende a Eugenio Derbez tras polémica por Walter Mercado

Ciudad de México.- Durante una entrevista con De Primera Mano, el actor y comediante, Eduardo España, expresó su postura de la polémica que existe con respecto a la comedia y a la comunidad LBGT.

El intérprete de Televisa consideró que, a pesar de que él es parte de esta comunidad, extremista que no pueda existir una libertad dentro de la comedia y no entender que todo es parte de un arte.

No debemos caer en ese extremo de que ya no se puede hacer de nada. Estaba escuchando que en algunos sectores de Estados Unidos decían que para doblar a una japonesa debes ser japonés, me parece absurdo", indicó.