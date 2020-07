Reina Isabel II ayudaría a su hijo Andrés a evadir la justicia en el caso Epstein

Reino Unido.- Recientemente se ha revelado un acto desesperado por parte del Príncipe Andrés para evadir a la justicia estadounidense en el caso de Jeffrey Epstein, con lo que supuestamente tendría el total apoyo de su madre, la Reina Isabel II.

Como se sabe desde hace meses el duque de York se encuentra siendo acusado de ser cómplice en la explotación sexual de menores junto a Epstein, por lo que las autoridades buscan interrogarlo, algo que hasta el momento ha logrado evitar con éxito.

Sin embargo, con la captura de Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey, la situación del hijo de la monarca se ha convertido aún más crítica ya que ella podría declarar en su contra y terminar de hundirlo, por lo que supuestamente cerraría el pasado jueves 16 de julio su sitio web, thedukeofyork.org.

Te podría interesar: Corona en crisis: Kate y William relatan la inmensa preocupación por la salud de su hijo Louis

El cerrar este sitio se asocia con su salida de la página oficial Royal Family, tras su terrible entrevista con la BBC en la que seguran no dijo la verdad y no siente ni un poco de empatía por estas.

En noviembre de 2019, su alteza real el duque de York se retiró de sus deberes públicos", dijo el palacio en su momento.

Te podría interesar: Temen lo peor para la Reina Isabel II: "Se siente sola y quiere animarla"

Tras esto se dijo que Isabel II no se metería en el tema y dejaría que su hijo resolviera el asunto lejos de la Corona pues no querían verse manchados por un escándalo tan grande, sin emabrgo, con esto se dijo que la monarca no lo ha hecho del todo y busca protegerlo.

Por lo tanto, le he preguntado a su majestad si puedo alejarme de mis deberes públicos en el futuro previsible, y ella me ha dado permiso. Sigo lamentando inequívocamente mi asociación mal juzgada con Jeffrey Epstein", dijo Andrés.

Te podría interesar: Ni la Reina Isabel II ni Camila, ella sería la mujer que arruinó la vida de Lady Di

Fuente: Quien