Demi Lovato rompe el silencio y habla sobre su peor momento como artista: "Me volví miserable"

Estados Unidos.- La vida de un artista puede ser todo un paraíso o un infierno, pues se someten a cambios drásticos como su físico, alimentación entre otros hábitos. La cantante Demi Lovato de 27 años, habló acerca de aquel oscuro episodio en su vida donde tuvo que ser internada y requirió de ayuda profesional.

Entre drogas, problemas alimenticios y depresión, Demi tuvo que sostener su carrera y su imagen, hasta que un día no pudo más y fue internada de urgencia por una sobredosis. Actualmente, la interprete de Did you forget, se encuentra estable y feliz con su novio Max Ehrich y ha logrado sincerarse respecto a como las presiones de la industria la envolvieron severamente.

Quiero una carrera que no tenga nada que ver con mi cuerpo. Quiero que sea sobre mi música, mis letras y mi mensaje", dijo en una entrevista con Bustle.

Comentó cómo años atrás su equipo y staff la vigilaba durante sus comidas, pues ella debía cumplir con cierto tipo de imagen e incluso, se aseguraban de que no probara bocado una noche anterior a sus sesiones fotográficas con tal de que no se hinchara, así mismo dijo que su vida cambió cuando el representante Scooter Braun llegó a su vida, pues representó un gran apoyo para ella.

Fuente: ¡Hola!