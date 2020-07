Mariana Seoane presume a su mamá en Instagram por su cumpleaños

View this post on Instagram

Feliz cumple madre hermosaaaaaaa!!! Soy muy bendecida por tenerte y demostrarte todos los du00edas lo mucho que te amo!! Celebro tu vida y agradezco a Dios todo lo q hemos caminado juntas y lo q viene!! Te amo reina de mi corazu00f3n y mi mu00e1s grande tesoro! @garciahiriart ud83cudf82u2764ufe0fud83cudf89ud83eudd42ud83cudf7eud83eudd70ud83cudf39ud83cudf89