"Le llamé cuando estaba muriendo": Cristian Castro lloró y gritó por la muerte de su abuela

Ciudad de México.- Cristian Castro sigue consternado por el deceso de su abuela Socorro, a quien considera como su madre, y luego de revelarse que no pudo viajar a México para estar presente en su sepelio, el cantante reveló algunos detalles de la forma en que pudo despedirse de ella antes de su muerte.

Asegurando que tenía una relación muy cercana a ella y le llamaba por teléfono dos veces al día, el llamado 'Gallito Feliz' confesó la forma en que pudo darle el último adiós durante la entrevista que le hizo Galilea Montijo para el programa Hoy.

Le hablé día antes de que se la llevaran, que muriera, o sea, hablé por teléfono, e inclusive me pasaron con ella ya muriendo, así que pude llorar, pude gritar también de desesperación y también me pude despedir de ella con todo el amor del mundo, le pusieron la canción que yo le compuse y bueno… mi bien amada se me fue”, contó.