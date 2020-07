Conoce a los mexicanos que protagonizarán la quinta y última película de 'La Purga'

View this post on Instagram

Ya que en el encierro no hay mucho que poner pero si que recordar #tbt a la Premiere de #cowboysandaliens make up and hair @jonalule styling @aldorendon @gucci El vestido se perdiu00f3 cuando hicimos check in en el hotel y 15 min antes del red carpet lo encontramos en otro cuarto vacio que alguien lo dejo ahi por error.