Reino Unido.- El Príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de la Reina Isabel II, ha reaparecido en un acto público oficial de la Corona tras poco más de tres años alejados por esta importante razón que tiene que ver con Camila Parker Bowles y su puesto como Coronel en Jede de The Rifles.

El Palacio de Buckingham recientemente ha informado que el duque de Edimburgo después de 13 años como Coronel en Jefe de The Rifles y otros 67 como Coronel en Jefe de Regimientos Sucesivos, cederá su papel a la esposa del Príncipe Carlos en una ceremonia en el Castillo de Windsor, donde él lleva el confinamiento desde marzo.

Te podría interesar: Ni la Reina Isabel II ni Camila, ella sería la mujer que arruinó la vida de Lady Di

Los informes aseguran que todo se realizará con las medidas de continencia social, por lo que nadie se tocará, ni siquiera mientras el asistente del Coronel Comandante, el Mayor General Tom Copinger-Symes, rindá el homenaje a Felipe como parte de su despido, además de que se sonarán solamente cuatro cornetas de The Band y Bugles of The Rifles, haciendo sonar la llamada de la Asamblea de Rifles a la llegada del rey del Reino Unido.

Una vez se termine la ceremonia el compromiso se trasladará en Highgrove House, donde lo esperan Carlos y Camila, tras lo que se irán a The Rifles Assembly, donde recibirán a la duquesa de Cornuellas y darle la bienvenida como el nuevo Coronel en Jefe.

Te podría interesar: Duro golpe a la Reina Isabel II: El nuevo acto de Meghan que muestra 'desprecio' a la Corona

Para concluir la ceremonia, los Buglers harán sonar The Rifles Regimental Call y The Advance, después su Alteza Real se reunirá con los Buglers y se hará una pequeña fiesta del 4º Batallón The Rifles antes de retirarse para su audiencia con el general Sir Patrick Sanders", dice el comunicado.

Te podría interesar: Temen lo peor para la Reina Isabel II: "Se siente sola y quiere animarla"

Fuente: Quien