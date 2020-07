Más drama: Kanye West intentaría divorciarse de Kim Kardashian por años

Estados Unidos.- Tal parece que el drama que ha estado protagonizando Kanye West en redes sociales a penas está comenzando, pues recientemente ha asegurado que tiene alrededor de dos años intentando divorciarse de la madre de sus cuatro hijos, Kim Kardashian.

Como se sabe desde el fin de semana pasado el rapero a compartido varios tuits muy polémicos en los que ataca a su familia política, como la ocasión en la que aseguró que Kim y su suegra, Kris Jenner, han intentado encerrarlo en un manicomio, además de señalarlas de supremacistas blancas.

Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un doctor para encerrarme como en la película ¡Get Out, porque ayer lloré al hablar de que salvé la vida de mi hija (North)… Todo mundo sabe que la película se trata de mí. Si me encierran como a Mandela, ya sabrán por qué", escribió Kanye.

Pero no ha sido lo único que ha conmocionado a sus millones de seguidores alrededor del mundo, sino que también lo hizo el que Kanye reveló que supuestamente desde el 2018 ha estado intentando pedir el divorcio a Kim, aunque no confesó el por qué de su decisión ni el por qué de no haberlo logrado aún.

He estado tratando de divorciarme desde que Kim se reunió con (el rapero) Meek (Mill) en el Warldolf para la reforma carcelaria", dijo West.

Cabe mencionar que la sorpresa fue que a lo largo de los años la pareja se ha mostrado sumamente enamorada y muy unida, por lo que el tema de su separación a causado una controversia inmensa.

Fuente: Quien