¿Otro estilo? Odalys Ramírez arma la controversia por aparecer así en Televisa

Ciudad de México.- La presentadora de Cuéntamelo Ya, Odalys Ramírez sigue haciendo de las suyas y es justo este miércoles que logró desatar la controversia entre los internautas.

Por medio de su perfil en Instagram, la guapa conductora de Televisa comparte diario como son sus looks, pero esta vez no logró encantar a todos, además que su más reciente cambio no le sentó bien.

Ya vamos a la mitad de esta semana, look chuleado”, escribió en el post.

Y de inmediato los comentarios llegaron con Odalys donde hubo quienes se mostraron fascinados con el traje, mientras otros no coincidían pues aseguran que no tiene nada que ver con su estilo y edad.

Fuente: Instagram@odalysrp