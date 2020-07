"Se me paralizó el mundo": Lili Estefan recuerda el calvario que vivió por su divorcio

View this post on Instagram

.., refirieu0301ndose a su separaciou0301n , Por primera vez habla sobre su divorcio ...., El cual lo firmou0301 en Enero 2020 y desde ese momentos sus amigos la han apoyado mucho ,han tratado de conseguirle pareja pero ella ahora se siente Libre y bien ...,y esta pandemia le a servido para estar con ella misma , por q no sabu00eda estar sola ..., tambieu0301n contou0301 cou0301mo lo superou0301