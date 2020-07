Naya Rivera y los motivos por los que no se hablaba con Lea Michele tras amistad en 'Glee'

Estados Unidos.- Tras el doloroso mensaje de despedida de Lea Michele al confirmarse el fallecimiento de Naya Rivera, se causó un gran furor por los rumores de enemistad entre ellas, por lo que el medio Quien ha revelado los motivos que dio la actriz del porque ya no se hablaban fuera de la serie Glee.

Por seis años Michele y Rivera fueron protagonistas de la famosa serie adolescente que concluyó en 2015, donde durante las primeras temporadas habían formado una amistad que se disolvió poco a poco con el tiempo, hasta al final de la producción no quedaba nada y ni el hola se daban fuera de escena.

Una vez en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, Naya respondió a varias preguntas de sus fans, entre ellas su el 'like' que le había dado a Lea en el anuncio de su compromiso era porque ya había una tregua entre ellas, la actriz solo dijo que era algo que se hacía en las redes y que no tenían nada que ver ni para bien o para mal.

Sin embargo, en su libro biográfico, Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up, la interprete de 'Santana' contó que fue la inmadurez de ambas durante el programa y su competitividad lo que las llevo a no hablarse más, admitiendo que se rompió una amistad y afirmando que el público y los medios lo hicieron una situación más grande de lo que realmente era.

Las dos somos mujeres competitivas y de carácter fuerte, no solo entre nosotras sino frente a todo el mundo, y esa no es una buena mezcla”, aseguraba la actriz en su libro.

Finalmente ella señaló que confirme su personaje en Glee adquiría mayor popularidad y dejaba de ser secundario para convertirse en uno más presente en la pantalla, Lea comenzó a sentirse molesta y sin saber como sobrellevarlo la tomó como competencia y comenzó a ignorarla hasta que ni por error le dirigía la palabra.

A medida que el personaje de 'Santana' fue pasando de ser secundario a tener cada vez mayor protagonismo y tiempo en pantalla, creo que a 'Rachel' -quiero decir, Lea- no le gustó compartir los flashes. Si yo me quejaba de alguien o de algo, ella asumía que estaba criticándola. De repente comenzó a ignorarme, y eventualmente la cosa llegó al punto tal de que no me dirigió la palabra durante toda la temporada seis”, aseguró Naya Rivera.

Fuente: Quien