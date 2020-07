Fabiola Campomanes recuerda a lo que se enfrentó al ser madre a los 19 años

Ciudad de México.- La actriz y empresaria mexicana, Fabiola Campomanes, recordó las dificultades y adversidades a las que se enfrentó en su vida cuando se convirtió en madre a los 19 años de edad.

Durante una entrevista con De Primera Mano, laexintérprete de Televisa detalló que se encuentra plena en su etapa como madre con su hija, Sofía Anfara, con quien cumplió el rol de mamá y papá a la vez.

Fue muy complicado porque, justo es inestabilidad, de si tienes o no trabajo, si tienes dinero para cumplir con ciertas cosas, es difícil, pero no soy la única", mencionó la artista.

De igual manera, Campomanes comentó que, hace algunos años, consideró la posibilidad de tener más hijos, aunque aclaró que este anhelo se quedó en el pasado debido a diferentes factores.

En algún momento lo consideré (tener más hijos), hace unos años, ahorita no. Hubiera estado padre, pero él hubiera no existe, no pasó. Por la economía no me sentí segura de tener más hijos", reiteró.