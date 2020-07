Sin pena alguna, Laura León revela en 'VLA' que se mantiene joven gracias al Bótox

Ciudad de México.- En la última entrega de la entrevista que Laura León concedió al programa Venga la Alegría, la aclamada tabasqueña confesó a la audiencia algunos de sus secretos de belleza.

La famosa 'Tesorito' ha logrado mantenerse joven y guapa a lo largo de su carrera artística y a pesar de que ya tiene 67 años, su cuerpo y cutis se mantiene casi impecable.

Fíjate que yo toda mi vida me he cepillado las piernas, tomo agüita en ayunas, mi nuera me prepara un brebaje en la mañana, es un antioxidante maravilloso y no como mucho, pero como todo lo que se me antoja", aseguró.