Carmen Salinas revela en 'VLA' que su familia fue víctima de la delincuencia: "Te voy a matar"

Ciudad de México.- La primera actriz y productora, Carmen Salinas, brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para revelar que un integrante de su familia fue víctima de la delincuencia.

La querida artista mexicana detalló que su sobrino Gustavo fue asaltada mediante un nuevo modus operandi que se relaciona con la contingencia de Covid-19.

Carmelita explicó que el joven salía de una tienda cuando una mujer se le acercó con el pretexto de venderle un cubrebocas y se lo colocó, luego sacó una pistola y le pidió que lo llevara hasta su hogar.

Se le acerca una vieja morena y muy delgada, le dice 'sé que vives muy cerca, así que llévame ya o te voy a matar aquí", relató.

Salinas confesó que su sobrino fue drogado pues al llegar a su casa cayó desmayado y duró varias horas insconciente, tiempo en el que la ladrona aprovechó para "vaciar su departamento".

La actriz comentó no estar enterada sobre si su sobrino interpondrá una denuncia, sin embargo, ella asegura que "no sirve de nada" pues las autoridades no resuelven este tipo de casos.

