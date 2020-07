Revelan nominaciones a los premios Emmys; el evento se realizará de forma virtual

Estados Unidos.- Los premios Emmys son considerados los Oscars de la televisión y se disputan entre 72 categorías, es por ello, que finalmente revelaron la lista completa de los programas, actores y actrices que han sido nominados a tan importante galardón.

Te puede interesar: Jorge Salinas: Así luce la guapa hija no reconocida del galán de Televisa y actriz de TV Azteca

Algunas de las categorías y actores nominados son: Mejor serie dramática; The Crown y Ozark, Mejor comedia; Dead to me y The good place, Mejor actor dramático; Jason Bateman y Steve Carrell, Mejor actriz dramática; Jennifer Aniston y Zendaya entre otros. También resaltaron nombres como Helena Bonham Carter, Meryl Streep, Hugh Jackman, Mark Ruffalo y Kerry Washington.

Lee también: Exesposa de 'El Potrillo' aparece en redes con nostálgica foto del recuerdo

La miniserie de HBO, Watchmen, lideró en 26 nominaciones y por su parte, la plataforma de Netflix se llevó de 'corbata' a HBO y NBC con 160 nominaciones. El espectáculo se transmitirá en vivo el próximo 20 de septiembre de forma virtual, y el propio presentador Jimmy Kimmel dijo que aún no tiene claro cómo y en que formato se harán entrega de los galardones.

Fuente: Excélsior e Infobae