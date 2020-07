De la manera más encantadora, 'El Potrillo' promueve el uso del cubrebocas

View this post on Instagram

Aunque pareciera estar distorsionada, la nueva realidad nos deja ver mejor que nunca lo mu00e1s importante que tenemos: salud, familia y harto amor. u270cud83cudffbud83dude0e Ps. USEN EL CUBREBOCAS y nos vemos al rato con mis amigos de @uforiamusic ! LINK en mis STORIES! u2196ufe0f