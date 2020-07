Jorge Falcón se mantiene optimista tras haber sido víctima de un fraude

Ciudad de México.- El comediante mexicano, Jorge Falcón, contó la amarga experiencia que vivió debido a que se convirtió en víctima de un fraude cibernético, mismo que provocó que perdiera una camioneta.

Sí, la iba a vender y me engañaron. Después ya no había dinero en la cuenta, me hicieron una transferencia", mencionó el humorista.