Ingrid Coronado se encuentra plenamente enamorada de quien jura no puede fallar

ud835udc04ud835udc25 ud835udc1aud835udc26ud835udc28ud835udc2b ud835udc29ud835udc2bud835udc28ud835udc29ud835udc22ud835udc28 ud835udc1dud835udc1eud835udc1bud835udc1eud835udc2bud835udc22u0301ud835udc1a ud835udc1dud835udc1e ud835udc2cud835udc1eud835udc2b ud835udc25ud835udc1a ud835udc29ud835udc2bud835udc22ud835udc28ud835udc2bud835udc22ud835udc1dud835udc1aud835udc1d ud835udc1dud835udc1e ud835udc1cud835udc2eud835udc1aud835udc25ud835udc2aud835udc2eud835udc22ud835udc1eud835udc2b ud835udc29ud835udc1eud835udc2bud835udc2cud835udc28ud835udc27ud835udc1a. u2063u2063u2063 u2063u2063u2063 Lo que siento que provoca que se nos dificulte muchas veces es que tenemos mal entendido el significado de algunas palabras y eso hace que nos desviemos de nuestro camino de alegru00eda y felicidad. u2063u2063u2063 u2063u2063u2063 Creemos que si nos amamos mucho, que nos ponemos como prioridad, estamos siendo egou00edstas o narcisistas y eso estu00e1 completamente equivocado. u2063u2063u2063 u2063u2063u2063 Amarme a mu00ed mismo es el mayor acto de generosidad que debemos tener, porque no se puede dar lo que no se tiene.u2063u2063u2063 u2063u2063u2063 Si yo no me amo y creo que estoy amando a los demu00e1s esa es una mentira, eso se llama interu00e9s o manipulaciu00f3n.u2063u2063u2063 u2063u2063u2063 Por ejemplo: antes creu00eda que ser generosa era hacer todo lo que los demu00e1s queru00edan que hiciera, y lo hacu00eda para de alguna manera u201ccompraru201d su amor, cariu00f1o y aceptaciu00f3n. u2063u2063u2063 u2063u2063u2063 Con el tiempo entendu00ed, que una cosa es dedicarle tiempo a mis hijos, ayudar a las personas y otra es vivir para ellos y gastar toda mi energu00eda en dar. u2063ud83dude43u2063u2063 u2063u2063u2063 No es egou00edsta pensar en ti y en tu bienestar. Egoista es lastimar a las personas con tal de ganar o conseguir algo. u2063u2063u2063 u2063u2063u2063 Eso hacen los narcisistas, seducen a sus vu00edctimas para poder despuu00e9s manipularlas por medio de la violencia pasiva, y eso, esta muy alejado del amor propio. u2063u2063u2063 u2063u2063u2063 Espero que esto te haya ayudado a aclarar un poco, y que sobre todo te ayude asu00ed como me ha ayudado a mi a amarte mu00e1s que a nada y a nadie en el mundo. u2063ud83dude4cud83cudffbud83dudc95u2063u2063 u2063u2063u2063 u00bfY si nos compartes formas de amarte a ti mismo para enriquecernos todos?u2063u2063u2063 u2063u2063u2063 u00a1Muchas gracias!u2063u2728ud83dude0au2063u2063 u2063u2063u2063 u2063u2063u2063 #AmorPropio #Autoestima #Amor #Seguridad #Aceptaciu00f3n #Cariu00f1o