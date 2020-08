¿Reconciliación? José Luis Roma envía amoroso mensaje a Sherlyn: "Es una mujer increíble"

Ciudad de México.- A pesar de que su relación terminó hace dos años, el cantante José Luis Roma continúa hablando bien de su exnovia, Sherlyn.

Durante una reciente entrevista, el integrante de Río Roma confesó que sí envió un mensaje de felicitación a la cantante y actriz por la llegada de su primer bebé, André.

También lee: ¿Vuelve a TV Azteca? Magda Rodríguez habla de su salida de 'Hoy' y humilla a Telemundo

Sin embargo, José Luis aseguró que ya no quiere seguir hablando de su exnovia pues su romance ya quedó en el pasado y él está feliz con su actual pareja.

También lee: Cecilia Galliano estalla en 'Hoy' al ver a Sebastián Rulli besar a Angelique: "Che productora"

No quiero decir más porque ya estoy en otra relación, entonces no es padre para mi novia. Se me hace que es lo mejor ya no hablar, dedicarnos al presente creo que eso es lo mejor, simplemente por eso y por respeto".