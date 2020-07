Bryant Myers no soporta las críticas y 'tunde' a golpes a Gallo The Producer

San Juan, Puerto Rico.- La noche del pasado domingo Bryant Myers enfrentó a golpes a Gallo The Producer, luego de que lo criticara públicamente a través de su cuenta de Instagram.

El infortunado encuentro tuvo lugar en el hotel cinco estrellas La Concha Resort, donde se hospedaba Gallo The Producer y el cantante decidió enfrentarlo, sin embargo, fueron cuatro amigos de Bryant quienes golpearon al productor mientras que él observaba todo por fuera.

En una entrevista que sostuvo Gallo con el youtuber El Molusco, el productor dijo que al momento que Bryant y Jhay lanzaron una canción el criticó el tema musical y eso molestó al cantante, por lo cual le envió un mensaje amenazándolo a lo cual decidió responder sin saber lo que sucedería después.

Lo que pasó con Bryant Mayers fue lo siguiente. Cuando salió la tiraera de Jhay Cortés y Bryant Myers yo subí un ‘post’ tirándole a Bryant. Al otro día él me envió un mensaje diciéndome que donde me pille él me iba a matar. Yo pues le piché y borro el mensaje. Le contesté, pues mete mano cuando sea. Él siguió con las amenazas. En ningún momento me dijo vamos a dejar los problemas ahí”, dijo Gallo The Producer en entrevista con Jorge Pabón