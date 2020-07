"Estoy muy enamorado": Samo revela haber encontrado por fin a su alma gemela

Ciudad de México.- Desde la disolución del famoso grupo, Camila, poco se ha sabido de los integrantes de aquella banda musical, sin embargo, en esta ocasión el cantante Samo, apareció para ofrecer una entrevista para De primera Mano.

En la conversación, el artista habló de sus nuevas canciones, las cuales no planeaba sacar a la luz, pero que acabó mostrando en una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, quienes le pidieron que las sacara en plataformas digitales.

Este EP me emociona mucho compartirlo con el público, son temas, son canciones que empecé a lanzar a través de mis redes sociales y el público y los fans me comenzaron a decir '¿Por qué no lo sacaste en plataformas digitales?'", contó Samo.