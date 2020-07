Famoso cantante del regional mexicano denuncia haber sido víctima de abuso de autoridad

View this post on Instagram

Aquiu0301 relato los hechos del abuso de autoridad del cual fui victima que no solo se vive en Estados Unidos sino tambiu00e9n en Mexico, esto pasu00f3 el diu0301a 02 de Julio del 2020 y tambiu00e9n el diu0301a 04 de Julio del 2019. Ya basta mi gente, si nadie quiere hablar yo voy a hablar por ustedes, por mi gente, por mi pueblo, por mi paiu0301sud83dude4fud83cudffbud83dudd25u26abufe0f invito a los medios de comunicaciou0301n a ayudarme a difundir este mensaje!