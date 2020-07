"Todo por un TikTok": Paty Manterola juega pesada broma para transmitir amor

View this post on Instagram

Normalmente no hago bromas, pero vi esta en Tiktok y la intenteu0301 porque me pareciou0301 muy inocente... El resultado; muuuuchas risas de los ninu0303os cuando se vieron en el video, pero mi corazou0301n apachurrado cuando vi sus caritas al principio ud83dude22ud83dude0a Ellos se rieron tanto que me pidieron y dieron permiso para subirla ud83dude05 @luccakolb @alessokolb @kolbmatteo #prank #broma #momofboys #mamadeninu0303os