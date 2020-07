Eugenio Derbez lamenta la muerte de Ennio Morricone y revela cómo lo inspiró en exitoso filme

View this post on Instagram

Ayer, el mundo perdiu00f3 a uno de los talentos mu00e1s grandes de la industria del cine. Ennio Morricone compuso la mu00fasica de varias pelu00edculas, sin duda una de las mu00e1s conocidas, fue la de Cinema Paradiso. Su mu00fasica me marcu00f3 tanto, que para mu00ed fue inspiraciu00f3n para crear la banda sonora de No se Aceptan Devoluciones. Descanse en Paz #EnnioMorricone. // Yesterday we lost a great talent from the film world. Ennio Morricone composed many classic films, including Cinema Paradiso. His music touched me in such a way that it inspired me to create la banda sonora from Instructions Not Included. Rest In Peace.