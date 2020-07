¿Perdería la vista? Odalys Ramírez se encuentra en recuperación tras cirugía

View this post on Instagram

Hola !!!!! Anduve desaparecida estos du00edas por que me sometu00ed a una cirugu00eda de la vista y me estaba recuperando . Ya estoy bien Gracias a Dios , y debo confesar que la u201cdesintoxicaciu00f3n tecnolu00f3gica obligatoriau201d me cayu00f3 genial ! Ustedes u00bf hace cuanto no pasan varios du00edas sin celular o televisiu00f3n ? . Cuu00e9ntenme ud83dude18 #accesorios @thejewel_mty