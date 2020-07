¿Por dinero? Matrimonio de Gloria Trevi atravesaría por fuerte crisis: "Él es muy controlador"

Ciudad de México.- Según una fuente cercana a Gloria Trevi, la cantante de 52 años se encuentra enfrentando una fuerte crisis matrimonial con Armando Gómez, la cual al parecer no tiene marcha atrás y ambos están decididos a terminar pues se "acabo el amor".

Desde el 2003, Trevi y Gómez han protagonizado una de las más sólidas relaciones del medio, pues pese a que ella estaba en la cárcel, él la apoyó en todo momento, pero al parecer la rutina en la que han caído, las largas ausencias de ella y los intentos de él por controlarla han desgastado el matrimonio y ahora parece no haber salvación.

Te podría interesar: De TV Azteca a Televisa: Exintegrante de 'Exatlón' se integra a 'Guerreros 2020'

Supuestamente el matrimonio hace ya más de seis meses que se encuentran separados, viviendo cada uno por su lado, algo que afirman los hijos han tomado con calma y madurez, especialmente porque ellos han tratado de llevar todo de la manera más cordial, aunque algunos empleados aseguran que desde hace unos años la relación era muy tensa y los pleitos no faltaban.

Era una sensación extraña trabajar con ambos porque no sabías si estaban molestos por la parte personal, la íntima, o era meramente profesional. Pero otro defecto que tiene Armando es que es muy controlador con Gloria, demasiado, aunque entiendo que era para proteger a su mujer. Sabemos que Armando se hizo de enemigos por defenderla, por protegerla, y si le preguntas, no creo que se arrepienta; pero así es él en todo, se va con todo por defender lo que ama. Aunque me pongo en el lugar de Gloria y me imagino que ella también quería su espacio", dijo la fuente.