Galán de Televisa se 'desvive' en halagos hacia Itatí Cantoral: "La más divertida"

Ciudad de México.- Luis Roberto Guzmán se 'desvivió' en halagos para su compañera de escenarios Itatí Cantoral, junto a quien protagoniza el nuevo proyecto de Televisa La Mexicana y el Güero.

A través de su cuenta de Instagram, el galán compartió una fotografía captada durante la grabación de una escena de la telenovela, en la cual aparece abordo de un helicóptero junto a la actriz.

El intérprete admitió que había 'robado' la instantánea del perfil de Itatí y destacó a la actriz como una de las personas más divertidas que ha tenido la oportunidad de conocer.

¡Nos fuimos! Una vez más volando juntos @itatic_oficial y este servidor. Eres una de las personas más divertidas que conozco. Me divierto como enano contigo. Love is love (amor es amor). ¡Foto literalmente robada de tus post!", escribió Luis Roberto al pie de la imagen, la cual recibió más de 10 mil me gusta.