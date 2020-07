Lupita Jones y la gran enseñanza de vida que le dejó su padre: "Gracias Don Rolan"

View this post on Instagram

Cuando tenia como 9 anu0303os tuve un incidente con un caballo. Mi papau0301 corriou0301 hasta donde yo estaba muy asustada y me preguntu00f3: u201cestau0301s bien?u201d Un poco llorosa le contesteu0301 que si, estaba bien. Entonces me dijo: u201cbueno, pues suu0301bete otra vezu201d . . #charro #escaramuza #valiente #valor #amorpormeu0301xico #tradiciones #confianza #Fe #noEscharroelquenocae #vuelveteasubir #eseesmipapau0301