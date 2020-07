"No puedo dormir": Dulce María revela en 'Hoy' que no la pasa tan bien por su embarazo

Ciudad de México.- La exitosa actriz y cantante mexicana, Dulce María, brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy para contar cómo está viviendo su embarazo en esta difícil situación por la crisis del Covid-19.

A través de una videollamada con la conductora Galilea Montijo, la integrante del grupo RBD explicó que la llegada de este bebé los ha llenado de alegría a pesar de que no estaba planeado.

También lee: ¿Traición a Televisa? Exconductora de 'Hoy' aparece en 'VLA' y da fuerte declaración

Dulce María detalló que se enteró de su embarazo luego de tener ciertos síntomas, sin embargo, la primer prueba que se realizó había salido negativa.

También lee: Golpe a Chapoy: Exconductora de 'Ventaneando' se reúne con Atala Sarmiento ¿en Televisa?

Me volví a realizar la prueba y fue como '¿cómo?', sí me dio una emoción, empezaron náuseas del día hasta la noche", explicó.

La cantante confesó que también ha tenido malos momentos pues la falta de sueño se ha hecho presente no solo por su embarazo, si no además por el estrés que le generan todos los acontecimientos actuales.

También lee: "Estoy harto": Al borde del llanto, actor de Televisa muestra su tristeza por la crisis de salud

No he podido dormir mucho y también por lo que estamos viviendo, la preocupación, los nervios... no creas que me dejan dormir mucho", lamentó Dulce.