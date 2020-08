Jorge Ortiz de Pinedo alza la voz y pide la reapertura de teatros: "Ya no hay dinero para comer"

Ciudad de México.- El productor y exitoso productor, Jorge Ortiz de Pinedo, apareció muy preocupado y "desesperado" frente a las cámaras del programa Hoy debido al cierre de teatros por la contingencia de Covid-19.

En entrevista exclusiva con el matutino de Las Estrellas, el también comediante explicó que sus puestas en escena no pueden ser ofrecidas al público, sin embargo, él sigue pagando el inmobilario que había rentado antes de que detonara la pandemia.

Ortiz de Pinedo aseguró que no quiere reabrir los teatros para ganar dinero, sino en realidad para que las familias que dependen de esta industria al fin perciban algún ingreso económico.

Es para que nuestros compañeros trabajadores tengan sustento, no hay quien aguante seis meses si no tienes ahorros... hay gente que no tiene dinero para comer, tienen que comer y no tienen dinero", afirmó.