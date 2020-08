¡Qué romántico! Se revela la primer canción que Meghan y Harry bailaron en su boda

Los Ángeles, California.- Nuevos detalles se han revelado sobre la boda entre Meghan Markle y el Príncipe Harry, como la romántica canción que la pareja bailó en su debut como marido y mujer, pista seleccionada especialmente por ambos.

La biografía Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, está a nada de ver la luz, pero en estos meses se han revelado pequeños fragmentos de lo que se verá en esta, como lo son detalles desconocidos del enlace matrimonial entre la exactriz y el nieto de la Reina Isabel II.

Hasta el momento se ha dicho que la duquesa de Sussex se molestó cuando le pidieron no atraer atención de la prensa o el gran drama que supuestamente se armó porqué ella no quería usar la tiara que la monarca le ofreció, aunque al final terminó portando.

Los duques de Sussex sellaron su amor en la Capilla de St, George en el Castillo de Windsor, donde se pudo escuchar Stand By Me interpretado por el Kingdom Gospel Choir, al igual que The Little Light of Mine, con la cual salieron de la iglesia, pero no fue hasta la recepción en Frogomre Cottage donde ambos danzaron al rimo de I'm In Love de Wilson Pickett.

El tema fue especialmente elegido para la pareja, pues supuestamente queda a la perfección en su historia ya que Pickett relata en un ritmo soul que se encuentra enamorado y sus amigos sorprendidos le preguntan que es lo que le sucede pues luce como el hombre más feliz del mundo.

Fuente: Hola