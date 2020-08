Olga Mafud enloquece TV Azteca con coqueto 'outfit' de seda ¡y en tenis!

Ciudad de México.- Olga Mafud, la guapa y muy joven conductora, logró hacer que los foros de TV Azteca enloquecieran luego de mostrarse con un coqueto atuendo que terminó por enamorar a la audiencia.

Fue la mañana de este jueves que la presentadora de La Voz presumió en su perfil de Instagram lo radiante que lució a un día del fin de semana para seguir como la favorita de todo Venga La Alegría pues no deja de lado sus sensacionales tenis.



Así́ como si no estuviera lluvioso el día. La sonrisa es por el chocolate caliente de mi Oaxaca que me voy a tomar (no importa cuando lo leas)”, destacó en el post.