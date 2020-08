¡Tajante! Pablo Montero asegura que no es violento o agresivo con la prensa

Ciudad de México.- El cantante y actor mexicano, Pablo Montero, respondió a la polémica que vive por un supuesta agresión a un reportero y argumentó que nunca ha tenido una conducta inapropiada con la prensa.

Durante un encuentro una conferencia, el exintérprete de Televisa promocionó su concierto virtual, mismo en el que rendirá homenaje a Juan Guzmán y a otro de sus músicos que falleció.

Va a ser un momento muy emotivo y difícil para mí porque es la primera vez que no voy a tener a Juan en el escenario. Obviamente, voy a presentar dos temas nuevos", mencionó el artista.

Con respecto a la polémica que enfrentó con el reportero, Pablo desmintió esta acusación y afirmó que intenta tener la mejor actitud con la prensa, esto sin importar el lugar en el que lo aborden.

Nunca he agredido a nadie. Cuando llega un reportero en el aeropuerto les digo 'espérame tantito, no me puedes tomar en fachas'", indicó.