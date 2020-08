Luis Fonsi escribe mensaje a su esposa y causar furor en Instagram: "Te amamos flaca"

View this post on Instagram

Muchas felicidades a la reina de la casa! Flaki, que tengas un hermoso du00eda. Te celebrare hoy como te celebro todos los du00edas de mi vida. Mika, Rocco y Papu00e1 te amamos mucho y tenemos mucha suerte de tenerte ud83dude4cud83cudffdu2764ufe0fud83dudc78ud83cudffc #HappyBDayFlaca @aguedalopez21