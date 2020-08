Sandra Montoya invita a Cuauhtémoc Blanco para que la ayude en este proyecto

Ciudad De México.- La actriz y violinista, Sandra Montoya, tuvo la oportunidad de detalló los retos y dificultades que ha pasado a lo largo de la contingencia sanitaria, incluso, le extendió una invitación a Cuauhtémoc Blanco.

Durante un encuentro con la prensa, la artista habló del negocio de comida que montó junto a su hija, decisión que tomó debido a la crisis económica que se presentó por la pandemia del Covid-19.

Lee también: ¿De galán a indigente? Así luce Rafael Rojas, actor de Televisa que dejó la fama y quedó en el olvido

De igual manera, Montoya manifestó su felicidad por el lanzamiento de su libro, esto después de haber sido víctima de una supuesta estafa y que la llevó a sufrir una pérdida de miles de pesos.

Lee también: "Él cobra 100 pesos, yo 100 dólares": Así humilló Palazuelos a Videgaray por también vender saludos

Rodrigo Porrúa me sigue debiendo el dinero, no me está pagando, pese a que tuvo una sentencia de un juez", agregó.