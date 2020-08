Manuel José da la cara y reacciona a la polémica de su padre adoptivo

Ciudad de México.- Brian Fanier Álvarez Rojas, conocido artísticamente como Manuel José, salió a dar la cara y reaccionó a la polémica que se generó acerca de una entrevista en la que habló de su padre adoptivo.

Durante una entrevista exclusiva con De Primera Mano, el cantante colombiano aseguró que esta situación se usó con mala intención, por lo que decidió aclarar el malentendido que se originó por esto.

Mi núcleo familiar siempre fue mi mamá, quien me cuidó solita hasta los cinco años. El señor José Ariel Laverde me adoptó como su hijo, me dio todo el cariño, pero no dije que él era mi padre biológico", reiteró.