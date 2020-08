Lady Gaga y Ariana Grande protagonizan los MTV Video Music Awards 2020

View this post on Instagram

ud83cudf1f u00a1Es hoy, es hoy, es hoy! ud83cudf1f Llegu00f3 el du00eda de disfrutar de increu00edbles presentaciones y mucha mu00fasica ud83cudfa4 Prepu00e1rate y nos vemos a las 7PM MX/CO en los #VMAs 2020 u00a1Por MTV!